Üye Girişi
Haberler

Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan H.G. tutuklandı, O.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sırasında ikamette 500 gram skunk, 1 kilo 884 gram esrar ve 83 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İlçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler H.G. (34) ile O.K'nin (36) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe çıkarılan zanlılardan H.G. tutuklanırken, O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince, Gümüşyaprak Mahallesi'nde dün bir ikamette yapılan aramada, 500 gram skunk, 1 kilo 884 gram esrar, 83 sentetik ecza hapı, ruhsatsız av tüfeği ve 4 fişek ele geçirilmiş, 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Uyuşturucu Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Adliye samsun Güncel Bafra

Meclis bebek ölümleri için harekete geçti: Araştırma komisyonu kuruldu, tüm yönleriyle araştırılacak

Araştırma komisyonu kuruldu, tüm yönleriyle araştırılacak

 Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor

 Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın

Bahçeli'ye zehir zemberek eleştiri: Aklınızı başınıza alın
PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sturm Graz Sporting Lisbon maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sturm Graz Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? PSG PSV maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSG PSV maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arda Güler Real Madrid Dortmund maçında ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi? Real Madrid Borussia Dortmund 11'leri! Real Madrid Borussia Dortmund maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Real Madrid Borussia Dortmund CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Borussia Dortmund maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Stuttgart CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Stuttgart maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? GS Avrupa maçı ne zaman? Aston Villa Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Ekim Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ekim Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Arsenal Shakhtar Donetsk CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.