Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, yapılan araştırma sonucu Ş.B. (68) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evine yapılan operasyonda, 26 kök kenevir bitkisi, 120 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği,

85 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.B, işlemleri için jandarmaya götürüldü.