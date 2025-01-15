Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 yaşındaki Y.K. üzerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve ecza hapları ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, davranışlarından şüphelendikleri Y.K'nin (39) üzerinde arama yaptı.
Y.K'nin üzerinde 7 sentetik ecza hapı, 7,75 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 685 lira ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel