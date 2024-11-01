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Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 yaşındaki Y.E.M gözaltına alındı. Operasyonda 560 sentetik ecza hapı ve 22 tabanca fişeği ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda Y.E.M'nin (20) üzerinde ve ikametinde 560 sentetik ecza hapı ile 22 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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