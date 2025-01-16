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Bafra'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Bafra'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan bir operasyonda üzerinde uyuşturucu bulunan Y.K. (39) tutuklandı. Y.K.'nin üzerinden 7 sentetik ecza hapı ve 7,75 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 685 lira ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, davranışlarından şüphelendikleri Y.K'nin (39) üzerinde arama yaptı.

Y.K'nin üzerinde 7 sentetik ecza hapı, 7,75 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 685 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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