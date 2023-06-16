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Bafra'da Türk Kızılay iki günde 49 ünite kan bağışı topladı

Bafra'da Türk Kızılay iki günde 49 ünite kan bağışı topladı

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Samsun'un Bafra ilçesinde Türk Kızılay tarafından 4 gün sürecek kan bağışı çalışması gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Türk Kızılay tarafından 4 gün sürecek kan bağışı çalışması gerçekleştirildi.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı aracıyla bağış kabul ediyor.

Türk Kızılay Samsun Temsilciliği, bağış çalışması sonucunda ilk iki günde 49 ünite kan bağışı aldı.

Kampanyanın 2 gün daha süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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