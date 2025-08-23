Bafra'da Tüp Patlaması: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bafra'da Tüp Patlaması: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evin deposunda meydana gelen tüp patlaması sonrasında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Taşköprü Mahallesi'nde Sedat Hacıoğlu'nun (60) evinin bitişiğinde depo olarak kullandığı kısımda henüz belirlenemeyen nedenle tüp patlaması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen Hakan Hacıoğlu (26), Meliha Hacıoğlu (55) ve Osman Kara (70) sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, depoda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
