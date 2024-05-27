Bafra'da tüfekle havaya ateş açan zanlı tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde tüfekle havaya ateş açması sonucu bir kişinin yaralanmasına yol açan zanlı tutuklandı. Şüpheli, teslim olduktan sonra sağlık kontrolleri sonrası tutuklanıp cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde tüfekle havaya ateş açması sonucu bir kişinin yaralanmasına yol açan zanlı tutuklandı.
Tabakhane Mahallesi'nda bir kişinin saçmalardan yaralandığı olayda, şüpheli Ecevit E, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli, sağlık kontrolleri sonrası, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine teslim edildi.
Tabakhane Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta şüpheli Ecevit C. havaya pompalı tüfekle ateş etmiş, tüfekten çıkan saçmalar İ.A'ya (58) isabet edip, yaralanmasına sebep olmuştu. Yaralı tedavi altına alınırken, şüpheli olay yerinden kaçmıştı.