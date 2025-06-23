Bafra'da Traktör Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Bafra'da Traktör Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Şerif A. (44) yönetimindeki 55 HC 186 plakalı traktör, Meşelitürkmenler Mahallesi'nde, saman balyalarını toplamak için girdiği tarlada, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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