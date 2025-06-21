Bafra'da Trafik ve Asayiş Uygulaması: Çok Sayıda Denetim ve Cezalar

Samsun'un Bafra ilçesinde, trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Bafra ilçesinde geniş kapsamlı asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında 36 umuma açık iş yeri denetlendi, 1136 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Bir iş yerine mesul müdürlük belgesi bulundurmamak, 2 iş yerine SGK çalışan bildirimi yapmamak, bir iş yerine açık alkollü içki satışı ve 6 iş yerine izin belgesiz canlı müzik yayını yapmak suçlarından işlem uygulandı.

Trafik kontrollerinde ise 461 araç kontrol edildi, 5 sürücüye toplam 94 bin 834 lira, 4 motosiklet sürücüsüne de toplam 10 bin 651 lira para cezası verildi.

Uygulamada tutuklu ve hükümlünün kaçması suçundan aranan bir firari de yakalandı.

Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 4 amaç dışı bıçak, 0,74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bir iş yerine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 46 bin 235 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzur ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.