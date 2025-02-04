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Bafra'da Trafik Kazasında 3 Yaralı

Bafra'da Trafik Kazasında 3 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde panelvanla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ü.A'nın (77) kullandığı 55 JE 999 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Osmanbeyli Kavşağı'nda S.A. (29) idaresindeki 19 ADD 940 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki S.A. (72) ile diğer araçta bulunan Ç.Y. (21) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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