Bafra'da Trafik Kazasında 3 Çocuk Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı. İki hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan çocuklar, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.
H.K. (47) yönetimindeki 55 YA 099 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda, S.A'nın (39) kullandığı 55 YC 685 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 55 YA 099 plakalı araçta bulunan Z.K. (6), Z.K. (10) ve Y.K. (13) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel