MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

MHP lideri Bahçeli ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu
Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

20 ilimizde eğitime kar engeli
'Çekdar' çetesi çökertildi! Tüyler ürperten işkence yöntemi savcılık yazısında ortaya çıktı

6 saat boyunca devam etmişler! Tüyler ürperten işkence yöntemi
Trump'ın koltuğa oturur oturmaz imzaladığı kararname iptal edildi

Trump'ın kararnamesi iptal edildi

Bafra'da Trafik Kazasında 3 Çocuk Yaralandı

Bafra'da Trafik Kazasında 3 Çocuk Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı. İki hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan çocuklar, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.

H.K. (47) yönetimindeki 55 YA 099 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda, S.A'nın (39) kullandığı 55 YC 685 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 55 YA 099 plakalı araçta bulunan Z.K. (6), Z.K. (10) ve Y.K. (13) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
img

Gökyüzünden binlerce örümcek yağdı
img

Bir yıldızı daha sessiz sedasız bitirdiler
img

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin yeni askeri projesi Çin'i panikletti

Türkiye'nin yeni askeri projesi Çin'i panikletti
Fatih Portakal ekranlara veda ediyor

Fatih Portakal, ekranlara veda ediyor
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.