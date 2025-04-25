Bafra'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mücahit Erdoğan (19) yönetimindeki 57 FA 365 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu, Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde Doğukan Bora İnal'ın (25) kullandığı 55 AOK 372 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, 57 FA 365 plakalı araçtaki yolcular Hasan Demir (20), Mert Delen (16) ve Misket Taşdemir (18) ile diğer araçta bulunan Kubilay Yıldırım (19) sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.