Haberler

Bafra'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, Kaçan Sürücü Aranıyor

Bafra'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, Kaçan Sürücü Aranıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

F.D. (30) yönetimindeki 55 HA 028 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Karaköy mevkisinde F.A'nın (34) kullandığı 55 TA 099 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi, ön tekerleri kopan otomobil ise yaklaşık bir kilometre sürüklenerek durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'ın avukatları tahliye için istinafa başvurdu

8 Ekim'e günler kala Demirtaş cephesinde kritik hamle
Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi! Fiyatı altınla yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.