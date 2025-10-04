Bafra'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, Kaçan Sürücü Aranıyor
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.
F.D. (30) yönetimindeki 55 HA 028 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Karaköy mevkisinde F.A'nın (34) kullandığı 55 TA 099 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi, ön tekerleri kopan otomobil ise yaklaşık bir kilometre sürüklenerek durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.