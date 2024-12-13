Bafra'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayda alkollü araç kullanan sürücüye ceza kesildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
S.K. (22) yönetimindeki 26 TP 466 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Küçükkavakpınar Mahallesi İkiztepe mevkisinde S.Y'nin (47) kullandığı 55 AE 040 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 26 TP 466 plakalı otomobilde bulunan E.B. (15) Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan sürücülerden S.K'ye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira para cezası kesildiği ve ehliyetine 6 ay el konulduğu öğrenildi.