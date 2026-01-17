Haberler

Samsun'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay, Yeşilçam Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilçam Mahallesi'nde Hakan A. (35) yönetimindeki 55 RF 209 plakalı hafif ticari araç, dere yatağına devrildi.

Kazada araçta bulunan Celal A. (38) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile Bayram A. (42) ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ebru Şencan - Güncel
