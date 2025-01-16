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Bafra'da Trafik İhlali Yapan 54 Sürücüye Ceza

Bafra'da Trafik İhlali Yapan 54 Sürücüye Ceza
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Samsun'un Bafra ilçesinde 54 araç sürücüsüne trafik ihlalleri nedeniyle toplamda 74 bin 612 lira para cezası kesildi. Denetimlerin devam edeceği açıklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çeşitli ihlaller nedeniyle 54 araç sürücüsüne toplam 74 bin 612 lira para cezası uygulandı.

Gazipaşa Mahallesi Turan Sokak Atatürk Anadolu Lisesi arasındaki yolda, ters yön ihlalinde bulunan araçlara yönelik kontrol yapıldı.

Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik işaretlerine uymamak, muayenesiz araç kullanmak, taşıma sınırı üzerinde yolcu almak, yüksek sesli müzik yayını yapmak, ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından 54 araç sürücüsüne toplam 74 bin 612 lira ceza kesildi.

Trafik ihlali konusunda, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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