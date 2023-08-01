Bafra'da trafik denetimleri sürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde trafik polisleri, kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop kara yolunda cep telefonu, kask ve emniyet kemeri uygulaması yaptı. Ölümlü trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamada 150 araç sürücüsü kontrol edildi, 34 sürücüye kurallara uymadıkları için toplam 34 bin lira cezai işlem uygulandı.