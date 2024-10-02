Üye Girişi
Haberler

Bafra'da Trafik Denetimi ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması Yapıldı

Bafra'da Trafik Denetimi ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması Yapıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında 81 araç kontrol edilerek, 18 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan uygulamada 136 kişi incelendi ve 2 göçmen değerlendirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde trafik denetimi ile göçmen kaçakçılığı uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Samsun Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, trafik kuralları ihlali yapan sürücüler ile göçmen kaçakçılığına karşı denetimler gerçekleştirdi.

Trafik yönünden 81 araç kontrol edilirken, 18 araç sürücüsüne 46 bin 660 lira idari para cezası verildi, 3 araç da trafikten men edildi.

Göçmen kKaçakçılığı uygulamasında, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda 136 kişi kontrol edilip 2 göçmen incelendi.

Uygulamanın yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Yerel Haberler Politika Güvenlik 3-sayfa Göçmen trafik samsun Güncel Hukuk Bafra

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

İsrail'e füze yağdıran İran'dan dikkat çeken açıklama: İlk kez kullandık

 Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

Dünyaya kafa tutan Netanyahu füze yağmuru başlayınca soluğu sığınakta almış

 İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları nedeniyle İstanbul çıkışlı uçuşlar iptal edildi

Havada büyük kaos! Seferler iptal oldu, acil inişler başladı
Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İRAN-İSRAİL SON DURUM! İran İsrail'e neden saldırıyor? İsrail İran'a karşılık verdi mi? Türkiye bir Orta Doğu ülkesi mi? Orta Doğu'da hangi ülkeler var? Bolu hava durumu 2 Ekim | Bugün Bolu'ya kar mı yağdı, hava nasıl olacak? Bolu'da 15 günlük hava durumu! 2024 EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı? Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman? GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a başvururken nelere dikkat edilmeli? Az önce deprem mi oldu? 2 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor? Masterchef 2 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fettah-1 füzesi nedir? Fettah-1 füzesi hangi ülkeye aittir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });