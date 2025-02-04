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Bafra'da Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bafra'da Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Samsun'un Bafra ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kızılırmak Seddesi Bafra Organize Sanayi Sitesi yolunda Osman Zeki Y'nin (26) kullandığı 61 KA 418 plakalı hayvan yemi yüklü tır, karşı yönden gelen Ercan Yılmaz (60) idaresindeki 55 K 0979 plakalı cam yüklü tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Ercan Yılmaz'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer sürücü ile aynı araçta bulunan Erdi Öztürk (34) ise ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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