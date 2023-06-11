Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bafra'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Bafra'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Bafra ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında hasar oluştu.

Bafra ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında hasar oluştu.

Fatih Mahallesi Şehit Muhammed Öner Sokak'ta Ömer Yıldırım'a ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında bahçede bulunan palmiye ağaçlarıyla çatının bir bölümü zarar gördü.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Ömer Yıldırım Fatih Bafra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title