Samsun'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir otopark işleteni ile 67 yaşındaki bir kişi arasında çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü. Dursun Ali E. isimli şüpheli, tartışma sırasında kardeşi Salim A.'yı dizinden vurdu. Salim A. hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından yakalandı.
Hacınabi Mahallesi Medrese Aralığı'nda Dursun Ali E. (67) ile otopark işleten Salim A. (52) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Dursun Ali E, tabancayla Salim A'yı dizinden vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Salim A, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel