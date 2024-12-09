Bafra'da Tarlaya Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde Aktekke Mahallesi Bafra Organize Sanayi Bölgesi yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil tarlaya devrildi. Sürücü ve iki yolcu hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
F.T. (34) yönetimindeki 55 AFH 025 plakalı otomobil, Aktekke Mahallesi Bafra Organize Sanayi Bölgesi yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki M.D. (27) ve S.C. (28) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.