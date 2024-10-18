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Bafra'da Tarım Su Fiyatları Açıklandı

Bafra'da Tarım Su Fiyatları Açıklandı
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Altınkaya ve Bafra Sol Sahil Kızılırmak Sulama Birlikleri, 2024-2025 dönemi için su fiyatlarını belirledi. Çeltik için 698 lira, mısır için 458 lira, meyve ve sebzeler için 398 lira, sera suyu için 518 lira belirlendi. Bafra Ziraat Odası Başkanı, girdi maliyetlerindeki artışın çiftçileri zorlayacağına dikkat çekti.

Altınkaya Sulama Birliği ile Bafra Sol Sahil Kızılırmak Sulama Birliği, Samsun'un Bafra ilçesinde, 2024 - 2025 yılında tarımda kullanılacak suyun fiyatı açıkladı.

Ovada hizmet veren iki sula birliği fiyatını dönüm başına, çeltik 698 lira, mısır 458 lira, her çeşit meyve, her çeşit sebze, ayçiçeği, tütün, yem bitkileri, şeker pancarı, bostan 398 lira ile sera için 518 lira olarak belirledi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, 2024 yılında girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı artışların yaşandığını kaydetti.

Bafra Ovası'nda 290 bin dekar alanda sulanabilir araziye sahip olduklarını belirten Tosuner, açıklanan rakamların yüksek olduğunu ve çiftçileri zor bırakacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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