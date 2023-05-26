Bafra'da Sünnet Şöleni için başvurular başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 19'uncusu yapılacak Sünnet Şöleni için başvurular başladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 19'uncusu yapılacak Sünnet Şöleni için başvurular başladı.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda organize edilen Sünnet Şöleni için 16 Haziran'a kadar başvuru alınacak.

Bafra'da ikamet eden ve maddi imkanı bulunmayan 6 ve üzeri yaştaki çocuklar, modern cerrahi yöntemlerle hastanede ücretsiz olarak sünnet ettirilecek.

Düzenlenme tarihi daha sonra duyurulacak Sünnet Şöleni için aileler, Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurarak kayıt yaptırabilecek.