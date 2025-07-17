Bafra'da Su Kanalında Kadın Cesedi Bulundu

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Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak Seddesi Millet Bahçesi'ndeki su kanalında bir kadın ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede, ölen kişinin Derya D. (38) olduğu tespit edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın su kanalında ölü bulundu.

Kızılırmak Seddesi Millet Bahçesi'ndeki su kanalında bir kadının hareketsiz bulunduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ailesince hakkında kayıp ihbarı yapılan Derya D'ye (38) ait olduğu tespit edilen cenaze, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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