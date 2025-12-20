Samsun'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlıya adli kontrol
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan Dursun Ali E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, otopark işleten Salim A. ile aralarındaki tartışma sonrasında meydana geldi.
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bafra'da otopark işleten Salim A'yı (54) silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Dursun Ali E'nin (67) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçede dün, aralarında çıkan tartışmanın ardından otopark işleten Salim A'yı tabancayla ateş ederek yaralayan Dursun Ali E. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel