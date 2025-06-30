Bafra'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada A.D. isimli şahıs, İ.Ç.'yi tabancayla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, olayın faili aranmaya devam ediyor.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi Özbek Sokak'ta, A.D. (22) ile İ.Ç. (28) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D, tabancayla İ.Ç'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan zanlıyı arama çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel