Bafra'da Silahla Havaya Ateş Eden İki Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde silahla havaya ateş ettiklerini iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, A.Ö, Hacınabi Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan K.Ç'nin iş yerinin önünde otomobilden havaya ateş etti.

Bir süre sonra K.Ç. de Fevzi Çakmak Mahallesi'nde A.Ö'nün evinin önünde tabancayla havaya ateş ederek olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında K.Ç, emniyete giderek teslim oldu.

A.Ö. ise polis tarafından evinin önünde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.