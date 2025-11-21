Bafra'da Silahla Havaya Ateş Açan Zanlı Yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, sosyal medyada silahla havaya ateş ettiğini paylaştığı tespit edilen O.M. adlı zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve muşta ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde silahla havaya ateş açan zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, genel toplum güvenliğini tehlikeye sokan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Şüpheli O.M'nin (25) silahla havaya ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda Bafra ilçesinde gözaltına alınan zanlının ikametinde yapılan aramada, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve muşta ele geçirildi.
Zanlı hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ?ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma" suçlarından işlemler başlatıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel