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Bafra'da Şehitler Dualarla Anıldı

Bafra'da Şehitler Dualarla Anıldı

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Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda şehitler, kabirleri başında dualarla anıldı. Bafra Müftüsü Necmettin Kayar tarafından yapılan duanın ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek şehit yakınlarına karanfil verildi ve bayramları kutlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde şehitler, kabirleri başında dualarla anıldı.

Bafra Asri Mezarlıkta bulunan Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda imamlar tarafından Kur'an ve ilahiler okundu.

Bafra Müftüsü Necmettin Kayar tarafından yapılan duanın ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek şehit yakınlarına karanfil verildi ve bayramları kutlandı.

Programa Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı ile şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Kurban Bayramı Hisarcık Samsun Bafra Güncel Haberler

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