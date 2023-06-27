Bafra'da Şehitler Dualarla Anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda şehitler, kabirleri başında dualarla anıldı. Bafra Müftüsü Necmettin Kayar tarafından yapılan duanın ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek şehit yakınlarına karanfil verildi ve bayramları kutlandı.