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Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı: PKK'nın saldırıları lanetlenmeli

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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şube Başkanı Arife Gülal, terör örgütü PKK'ya tepki göstererek, saldırıları lanetledi ve terör örgütünün bitirilmesi için gerekenlerin yapılmasını istedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şube Başkanı Arife Gülal, terör örgütü Pkk'ya tepki gösterdi.

Gülal, dernek binasında yaptığı açıklamada, 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılarına devam eden PKK terör örgütünün cani yüzünü son olarak Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gösterdiğini söyledi.

Terör örgütünün saldırılarını lanetleyen Gülal, "Vatan evlatlarımız şehit oldu. Bu acıyı tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı." dedi.

Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğine işaret eden Gülal, terör örgütünün bitirilmesi için gerekenlerin yapılmasını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Bafra PKK Terör Güncel Haberler

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