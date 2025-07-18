Bafra'da Sabah Namazında Aileler ve Çocuklar Buluştu

Bafra'da Sabah Namazında Aileler ve Çocuklar Buluştu
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Samsun'un Bafra ilçesinde, yaz Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri ve aileleri, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında sabah namazı için Bafra 15 Temmuz Camii'nde bir araya geldi. Etkinlik sonrası çorba ikramı yapıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde aileler ve çocukları, sabah namazında buluştu.

Bafra Gençlik Merkezi Dini İlimler Atölyesi Yaz Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencileri ve aileler, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında sabah namazı için Bafra 15 Temmuz Camii'nde bir araya geldi.

Programda sabah namazının kılınmasının ardından katılımcılara çorba ikram edildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlerle ailelerini sabah namazında bir araya getirdiklerini belirterek, "Eğitimin her alanında aile çok önemlidir. Değerler eğitimi, aileyle anlam kazanır. Katılan tüm ailelere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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