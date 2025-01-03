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Bafra'da Regaip Kandili Programı Düzenlendi

Bafra'da Regaip Kandili Programı Düzenlendi
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Samsun'un Bafra ilçesinde gençlik merkezi, Regaip Kandili dolayısıyla özel bir program düzenledi. Programda Kur'an tilaveti, sohbet ve dua yapıldı. Katılımcılara ikramda bulunuldu ve kandil simiti dağıtıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde gençlik merkezinde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Program kapsamında, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet ve dua edildi.

Bafra Gençlik Merkezine gelen gençlere ve ailelere ikramda bulunuldu, Bafra Belediye Başkanlığınca kandil simiti dağıtıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, üç ayların başlangıcı, rahmet ve mağfiret gecesi olan Regaip Kandili'nde gençlerle dua ettiklerini anlatarak, "Rabb'im kandilimizi tüm ümmeti Muhammed için hayırlara vesile eylesin." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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