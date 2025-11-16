Haberler

Bafra'da Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle yaralayan Mutlu Y., emniyetteki işlemleri sonrası tutuklandı. Emrah D. isimli şahıs bacağından ve karnından yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Dededağı Mahallesi'nde dün akşam husumetlisi olduğu belirtilen Emrah D'yi pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen Mutlu Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mutlu Y, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, Dededağı Mahallesi'nde dün akşam, aralarında husumet bulunan Mutlu Y. (28) ile Emrah D. (31) arasında tartışma çıkmıştı. Mutlu Y, pompalı tüfekle ateş ettiği Emrah D'yi bacağından ve karnından yaralamıştı. Kaçan zanlı jandarma tarafından kısa sürede yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
