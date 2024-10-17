Bafra'da Plakasız ve Şasi Numarası Silinmiş Motosiklet Bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde plakasız ve motor şasi numarası silinmiş motosiklet bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı, çarşı ve mahalle bekçileri gece devriyesi sırasında, ellerinde motosiklet götüren iki şüpheli gördü.

Bekçilerin şüphe üzerine durdurmaya çalıştıkları iki şüpheli motosikleti bırakıp, kaçmaya başladı. Şüphelilerden A.A. yakalandı, H.A. ise kaçtı.

Yapılan incelemelerde motosikletin plakasının olmadığı, motor şasi numarasının silinmiş olduğu belirlendi.

İncelemelerin ardından motosiklet, çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekilirken, şüpheli ise emniyete götürüldü.