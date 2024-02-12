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Bafra'da plakasız ve eksik evraklı 73 motosiklet trafikten men edildi

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Samsun'un Bafra ilçesinde, plakasız ve eksik evrakları olan 73 motosiklet trafikten men edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçu önleme amaçlı gerçekleştirdikleri faaliyetler kapsamında, plakasız ve şüpheli motosikletlerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, tescil sorgularında evrak eksikliği ve plakası olmayan 73 motosiklet tespit edildi. Motosikletler, işlemlerinin ardından yediemin otoparkına çekildi ve çalışmaların ilçe genelinde devam edeceği belirtildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde plakasız ve eksik evrakları olan 73 motosiklet trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suç ve suçu önleme amaçlı gerçekleşen faaliyetler kapsamında, ilçe genelinde sokak ve mahalle aralarında plakasız ve şüpheli motosikletlerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, tescil sorgularında evrak eksikliği ve üzerlerinde plakası olmayan 73 adet motosiklet tespit edildi.

Motosikletler işlemlerinin ardından yediemin otoparkına çekilirken, çalışmaların ilçe genelinde devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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