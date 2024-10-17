Üye Girişi
Haberler

Bafra'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Bafra'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Altınyaprak Mahallesi Sertkaya 1'inci Sokak'ta Duran U'ya ait 55 ER 996 plakalı park halindeki otomobilde, elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bafra İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Otomobil Güvenlik İtfaiye 3-sayfa samsun Güncel Yaşam Bafra

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları

12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Ekim Konak, Menemen, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 17-18 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 15 nerenin plakası? 15 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Danla Bilic attan düşme anı VİEOSU var mı? Rojin otopsi raporu! Rojin'in otopsi raporu çıktı mı? İnci Taneleri CANLI izle! 17 Ekim İnci Taneleri 19. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! 14 nerenin plakası? 14 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ekim günün maçları nereden izlenir? Yeni Malatyaspor ligden çekildi mi, neden ligden çekildi? Kerem Aktürkoğlu ne paylaştı? Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya paylaşımı! 18 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Kova, Balık, Akrep burcu yorumu! 18 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.