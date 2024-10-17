Bafra'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı
Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Altınyaprak Mahallesi Sertkaya 1'inci Sokak'ta Duran U'ya ait 55 ER 996 plakalı park halindeki otomobilde, elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bafra İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.