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Bafra'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Bafra'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

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Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.

Bafra'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Mehmet K. yönetimindeki 55 AIT 854 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kelikler Camisi önünde aydınlatma olmayan kısımdaki yaya geçidi üzerinde Fikri Dülger'e (57) çarptı.

Sağlık ekipleri Dülger'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken sürücü Mehmet K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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