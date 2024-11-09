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Bafra'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bafra'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı, Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, arkasındaki yolcu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde otomobilin, yaya geçidinde yolun karşısına geçerken çarptığı motosikletin sürücüsü Yunus Emre Akyüz (69) ağır yaralandı, arkasındaki Mahmut Keskin (78) ise öldü. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.Ş. (46), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, dün, Samsun-Sinop kara yolunda Bafra ilçe merkezindeki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Samsun yönüne giden E.Ş. yönetimindeki 02 ACA 369 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Emre Akyüz'ün kullandığı 55 HA 565 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosikletin sürücüsü Yunus Emre Akyüz ile arkasındaki Mahmut Keskin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Akyüz'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Mahmut Keskin ise doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Keskin, bugün, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bafra ilçesi Dededağ Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan otomobilin sürücüsü E.Ş. ise gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Emre ŞAHİNOL/BAFRA, (Samsun),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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