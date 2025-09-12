Bafra'da Otomobil Nehre Düştü: Anne ve Çocuk Hayatını Kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde nehre düşen otomobildeki anne ve çocuğu yaşamını yitirdi. Sürücü kazadan kurtulurken, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan anne ve çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Samsun'un Bafra ilçesinde nehre düşen otomobildeki anne ile çocuğu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Serdar Kıyak (32) yönetimindeki 55 AAL 625 plakalı otomobil, Asar Mahallesi'nde Kızılırmak'a düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.
İtfaiye ekipleri de aracın içindeki sürücünün eşi Gülşah (34) ve oğlu Poyraz Kıyak'ı (1) çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen anne ve çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Serdar Kıyak da tedbir amacıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.