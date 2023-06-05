Bafra'da Otomobil Kundaklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde maskeli bir şahıs tarafından yakılan otomobil alevlere teslim oldu ve yanındaki binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.