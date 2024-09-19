Bafra'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarpan otomobil kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sunucu 1 kişi yaralandı.
Hüseyin Türk (48) yönetimindeki 55 KD 690 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Aykut Gökmen'in (31) kullandığı 57 ABJ 044 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan 55 KD 690 plakalı otomobilde bulunan Fatma Türk (50), ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.