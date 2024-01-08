Üye Girişi
Haberler

Bafra'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Bafra'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazandere mevkisinde, Şaban A'nın (58) kullandığı 06 F 1440 plakalı otomobille Necati K. (23) yönetimindeki 55 AHA 029 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Necati K. yönetimindeki otomobil yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. 112 Acil Sağlık ekipleri Şaban A'nın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Fevziye A'yı (87) Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tarlaya devrilen beton direk de bulunduğu yerden kaldırdı.

Bafra'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kazandere mevkisinde, Şaban A'nın (58) kullandığı 06 F 1440 plakalı otomobille Necati K. (23) yönetimindeki 55 AHA 029 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Necati K. yönetimindeki otomobil yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarparak durabildi.

112 Acil Sağlık ekipleri Şaban A'nın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Fevziye A'yı (87) Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tarlaya devrilen beton direk de bulunduğu yerden kaldırdı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Bafra Yaralanma Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title