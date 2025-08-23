Bafra'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Mert D. (30) yönetimindeki 55 AND 602 plakalı otomobil ile B.D. (15) idaresindeki 55 JH 548 plakalı motosiklet, Kemalpaşa Mahallesi Bakırpınar Sokak ile Süleymani 2'inci Sokak kesişiminde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yüzünden yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel