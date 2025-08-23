Bafra'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bafra'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Mert D. (30) yönetimindeki 55 AND 602 plakalı otomobil ile B.D. (15) idaresindeki 55 JH 548 plakalı motosiklet, Kemalpaşa Mahallesi Bakırpınar Sokak ile Süleymani 2'inci Sokak kesişiminde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yüzünden yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Bıçakla öz evladını kovaladı, küçük kızın feryatları sokağı inletti

Bıçakla öz evladını kovaladı, küçük kızın feryatları sokağı inletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntüsü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında

O görüntü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.