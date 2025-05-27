Bafra'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, Fikri Ö. yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak devrildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Fikri Ö. (80) yönetimindeki 55 YE 676 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Kelikler Mahallesi'nde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel