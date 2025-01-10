Bafra'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, refüje ve aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü, olay yerinde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hayati Y. (71) yönetimindeki 55 JR 250 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Alparslan Mahallesi'nde refüje ve aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel