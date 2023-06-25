Bafra'da otobüs terminalinde kurban bayramı öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde otobüs terminali yetkilerine, şoförlere ve yolculara kurban öncesinde bilgi verildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Kurban Bayramı'nda trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla şehirler arası otobüs terminalinde bulunan firma ve sürücüler ile toplantı gerçekleştirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde otobüs terminali yetkilerine, şoförlere ve yolculara kurban öncesinde bilgi verildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Kurban Bayramı'nda trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla şehirler arası otobüs terminalinde bulunan firma ve sürücüler ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığının firma yetkili ve sürücülerine yönelik yayınladığı uyarılar hakkında bilgi aktarıldı.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde durdurulan araç sürücülerine, Kurban Bayramı öncesinde seyahat eden yolculara ve araç şoförlerine seyahatte uyulması gereken kurallar da anlatıldı.

Kurban Bayramı süresince İl Emniyet Müdürlüğünün denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.