Bafra'da Okul Servislerine Denetim: 23 Araca Ceza Kesildi
Samsun'un Bafra ilçesinde trafik polisleri, eğitim öğretim yılı nedeniyle okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. 104 aracı kontrol eden ekipler, eksiklikleri bulunan 23 araca 18 bin lira para cezası uyguladı.
Samsun'un Bafra ilçesinde trafik polisleri tarafından okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Denetleme Büro Amirliği ekipleri, eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını kontrol etti.
Belge, sigorta, muayene, işaretlerinin uygunluğu, emniyet kemeri gibi konuların kontrol edildiği denetimde eksikleri bulunan araçlara uyarıda bulunuldu, öğrencilere de trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.
Uygulamada 104 okul servis aracı denetlendi, eksikleri bulunan 23 araca 18 bin lira idari para cezası kesildi.
Denetimlerin eğitim yılı boyunca devam edileceği belirtildi.