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Bafra'da Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Verildi

Bafra'da Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Verildi
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Bafra Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitim ile ilköğretim okulu öğrencilerine diş fırçalama ve ağız sağlığı hakkında bilgi verildi. İlçe Sağlık Müdürü, eğitimlerin tüm ilköğretim ve ortaokul öğrencilerine ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Bafra ilçesinde, ilköğretim okulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verildi.

Bafra Gençlik Merkezi'nin atölyesinde düzenlenen eğitimde ilköğretim öğrencilerine diş fırçalama ve ağız sağlığı konusunda bilgi verildi.

İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, Bafra'daki tüm ilköğretim ve ortaokulları ile kuran kurslarına katılan öğrencilere eğitim verileceğini belirterek, 7 ila 14 yaş aralığında tüm öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan ise toplum sağlığı konusunda eğitimler yaptıklarını ve sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum hedeflediklerini aktardı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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